Governo lança guia dos benefícios fiscais para o interior

O Governo disponibilizou esta quarta-feira um Guia Fiscal do Interior onde constam os benefícios fiscais de que os contribuintes podem usufruir em territórios do interior do país.

No documento, disponível no Portal do Governo, pode informar-se, por exemplo, sobre o incentivo dado a estudantes que frequentam instituições de ensino do interior, que é operacionalizado através da contabilização das rendas com alojamento como despesas de educação e da majoração dos gastos em educação e também há benefícios para as famílias que mudem se mudem para esta zona do país, via um aumento do limite das deduções em IRS durante três anos. Do lado das empresas, consta o apoio Pequenas e Médias Empresas através de uma taxa reduzida de IRC, que fica nos 12,5% nos primeiros 25 mil euros de matéria coletável, bem como o incentivo ao reinvestimento dos lucros através de uma majoração de 20% dos benefícios previstos no regime DLRR (dedução por lucros retidos e reinvestidos), a que se somam condições mais favoráveis do regime fiscal para atração do investimento (como, por exemplo, deduções à coleta de IRC mais elevadas) e isenções no IMT (imposto sobre a compra) e no IMI (imposto municipal) para imóveis localizados em áreas florestais e majoração dos gastos (em IRC e IRS) com manutenção e defesa da floresta.

Segundo a nota de imprensa conjunta do Ministério da Coesão Territorial e do Ministério das Finanças, o documento foi elaborado pela Secretaria de Estado da Valorização do Interior e pela Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, com o apoio da Autoridade Tributária e Aduaneira. Tem informação sobre os benefícios fiscais para as famílias, benefícios fiscais transversais (de apoio às empresas e ao investimento) e benefícios fiscais à silvicultura, que faz notar o Governo são “muito importantes nestes territórios”