Emitir dívida pública ficou mais caro em abril. Custo subiu para 0,5%

O custo da nova dívida portuguesa já emitida este ano subiu uma décima em abril, situando-se agora em 0,5%, segundo o Boletim Mensal da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP), publicado esta quarta-feira.

Em março, aquele custo tinha caído para o mínimo histórico de 0,4%. Em 2019, o custo foi de 1,1%, depois de uma trajetória de queda que se iniciou em 2014, quando registava 3,6%. No pico da crise da dívida soberana, o custo da nova dívida chegou a 5,8% em 2011.

A subida deste custo reflete nomeadamente o aumento dos juros pagos nas colocações de dívida obrigacionista em abril em relação a operações similares anteriores, sobretudo nos dois leilões de obrigações e na operação sindicada de uma nova linha a 7 anos. O aumento dos juros deveu-se à incerteza nos mercados sobre o desfecho das negociações para a criação de um Fundo de Recuperação Europeu destinado a financiar a retoma após a pandemia, que só obteve a luz verde, sobre a sua arquitectura global, no Conselho Europeu de 23 de abril.

A dívida pública direta aumentou €5,8 mil milhões entre março e abril, situando-se, agora, em €259,3 mil milhões. O valor total da dívida após cobertura cambial situou-se em €258,5 mil milhões. O Estado realizou, no mês passado, emissões brutas de obrigações e bilhetes do Tesouro no valor de €7,8 mil milhões (incluindo a operação sindicada da linha a 7 anos tendo colocado €5 mil milhões) e amortizou €2,9 mil milhões em Certificados Especiais de Dívida de Curto Prazo (CEDIC).

A dívida pública em valor nominal tem continuado a subir, apesar do rácio em relação ao Produto Interno Bruto estar a descer, caindo para 117,7% no final de 2019.