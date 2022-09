EDP: Como o maior fornecedor de energia se protegeu do “afundanço” nos preços da eletricidade

O mercado ibérico de eletricidade (Mibel) está a ter em 2020 um ano desafiante para as empresas de energia: o preço grossista está em queda, reflexo de uma “tempestade perfeita” que combina queda de consumo, forte disponibilidade de fontes renováveis e baixo preço da principal fonte concorrente, as termoelétricas alimentadas a gás. Apesar da queda acentuada do preço de mercado da eletricidade, a área de gestão de energia foi a tábua de salvação dos ganhos da EDP no primeiro trimestre.

