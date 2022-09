A Jet Blue de David Neeleman vai bloquear assento do meio nos seus aviões

A companhia aérea norte-americana Jet Blue anunciou esta quarta-feira que se compromete a bloquear a venda do lugar do meio (nas filas de três assentos), nos seus aviões de corredor único pelo menos até ao dia 6 de julho. Já nas aeronaves mais pequenas será bloqueado o assento que dá para o corredor.

Esta decisão pioneira no mercado norte-americano (e mesmo a nível internacional), agora levada a cabo pela empresa que pertence a David Neeleman – o acionista privado da TAP -, aplica-se a situações em que os passageiros não viagem juntos com amigos ou familiares. Ou seja, sempre que houver dois bilhetes vendidos lado a lado a pessoas que não se conhecem, o sistema de reserva de assentos da companhia bloqueia automaticamente o assento do meio entre essas duas pessoas.

No site da empresa pode ler-se que, a partir de agora está limitado o número de assentos à venda nos voos da JetBlue, “permitindo assim a disponibilização de espaço adicional entre pessoas que não estão a viajar juntas”.

Na mesma informação divulgada pela Jet Blue é ainda referido que “os assentos do meio estão bloqueados para compra nas nossas aeronaves maiores e a maioria dos assentos de corredor está bloqueada nas nossas aeronaves de menor dimensão”.

A empresa garante ainda que tem “o maior espaço entre cada fila de assentos de qualquer companhia aérea dos Estados Unidos da América Isso significa mais espaço para as pernas, mas também mais distância entre você e os clientes sentados à sua frente e também atrás”.

A empresa de David Neeleman opera 264 aviões que voam para mais de 100 destinos no mercado norte-americano.