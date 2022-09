Presidente do BCP: “Obviamente vai haver crescimento do incumprimento nos créditos. Ponto final parágrafo”

O incumprimento dos créditos bancários vai aumentar. Este é um dado de que Miguel Maya, que preside ao Banco Comercial Portugues (BCP), não tem dúvidas. E é também um dado que pode prejudicar a diminuição do malparado que o banco tem vindo a fazer.

“Obviamente vai haver crescimento no incumprimento. Ponto final parágrafo”, declarou o presidente executivo do banco na conferência de imprensa de apresentação de resultados do primeiro trimestre deste ano (em que os lucros caíram devido às novas provisões perante a covid-19).

Segundo Miguel Maya, há um conjunto grande de empresas que já tinha dificuldades no enquadramento mais favorável que existia antes da pandemia. “O nosso papel não é começar a emprestar e a comprometer a nossa saúde”, declarou. Não se pode salvar dois clientes e deixar cair mais de mil, especificou. É preciso “fazer seleção”, “com base em critérios objetivos”.

Um dos pontos que pode ajudar as empresas é o alargamento das moratórias (a legal e a da Associação Portuguesa de Bancos), que, até agora, se estende até setembro. Para Maya, o prazo mínimo devia ser o final do ano e, para alguns sectores, seria final do primeiro trimestre do próximo ano. E estes são prazos mínimos: a extensão até podia ser maior.

“As moratórias deviam ser alargadas. Uma empresa de hotelaria não consegue fazer stock. Também [se for uma empresa de restauração], não posso servir uma refeição da semana passada. As empresas precisam de tempo. É muito importante, na perspetiva do BCP, que tenham maturidades elevadas e ajustadas ao sector específico em que a empresa está. Mas não é uma decisão do BCP”, justificou Miguel Maya.

O prolongamento das maturidades das moratórias que permitem a suspensão do pagamento de juros e/ou capital tem sido assumida como necessária no sector bancário, que queria que tal fosse determinado na moratória legal (para que haja certeza de que as perdas registadas não venham a pesar nos rácios do banco). O BCP aprovou já mais de 100 mil moratórias.

O aumento de malparado prejudica o caminho feito pelo banco na redução de exposições tóxicas. O plano do BCP antecipava ter uma carteira de 3 mil milhões de euros de NPE (non performing exposures) no final deste ano, sendo que estava em 3,9 mil milhões de euros no final do primeiro trimestre. A pandemia veio estragar o plano.