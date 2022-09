Nasdaq vai apertar regras à cotação de novas empresas. China é um dos países afetados

O Nasdaq vai avançar com restrições ao lançamento de ofertas públicas iniciais de empresas que se queiram cotar neste índice tecnológico norte-americano, uma referência mundial. As novas regras vão afetar empresas de países como a China e surge numa altura de escalada das tensões comerciais e diplomáticas entre Washington e Pequim.

Pela primeira vez na sua história, o Nasdaq vai passar a exigir um valor mínimo para as ofertas públicas iniciais, com as empresas a precisarem de obter pelo menos 25 milhões de dólares em capital junto dos investidores para se cotarem. Em alternativa, o montante deve atingir pelo menos um quarto do valor da empresa, após estar cotada.

A notícia foi avançada pelo Financial Times, citando os documentos entregues já pelo Nasdaq à Securities and Exchange Comission (autoridade responsável pela supervisão dos mercados financeiros nos Estados Unidos) na segunda-feira.

Segundo a imprensa internacional, este apertar de regras -, que vai afetar empresas de países como a China que queiram avançar com ofertas públicas iniciais nos Estados Unidos - tem a ver com preocupações com transparência e prestação de contas das empresas, nomeadamente chinesas. Isto porque em vários casos têm baixa liquidez com capital colocado apenas junto de um número reduzido de investidores.

O Financial Times refere ainda o problema de legislação chinesa, limitando o acesso a informação das empresas por parte dos reguladores norte-americanos.

A medida não visa explicitamente as empresas chinesas, mas segundo analistas citados pelo Financial Times, este é o principal país que visam abranger. E surge numa altura em que as tensões diplomáticas e comerciais entre as duas maiores economias do mundo estão em crescendo.

Washington tem vindo a multiplicar as acusações a Pequim sobre a disseminação do surto de coronavírus, os Estados Unidos avançaram com sanções sobre o gigante de telecomunicações chinês Huawei, que impedem o grupo de usar tecnologia norte-americana.

Esta segunda-feira, a empresa classificou as medidas como "arbitrárias e maléficas" e as autoridades chinesas afirmaram que vão tomar “todas as medidas necessárias” para retaliar das restrições impostas pelos Estados Unidos sobre a Huawei.