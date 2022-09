Juros da dívida em forte queda depois de acordo Merkel-Macron

O mercado secundário da dívida pública abriu esta terça-feira em forte queda, com os juros (yields) das obrigações portuguesas a 10 anos a caírem para 0,75%, um mínimo desde o final de março.

Esta taxa no mercado secundário está já abaixo do juro de 0,852% pago pelo Tesouro no leilão de obrigações a 10 anos realizado na semana passado.

A trajetória descendente dos juros no mercado secundário abrange todos os periféricos do euro, sobretudo os mais afetados pela pandemia da covid-19.

Os juros das obrigações espanholas, a 10 anos, desceram para perto de 0,7% e as taxas para os títulos italianos naquele prazo caíram para menos de 1,6%, o que já não se registava desde meados de abril.

Onda 'Mercon', com Merkel a dar um passo em frente

Os analistas alemães do Commerzbank falam esta terça-feira de uma onda 'Mercon' (junção de Merkel com Macron) no mercado da dívida, na sequência do acordo, revelado na segunda-feira, entre a chanceler alemã e o presidente francês para a criação de um Fundo de Recuperação europeu, pós-pandemia, com uma capacidade de fogo de €500 mil milhões.

A proposta franco-alemã considera que o Fundo se deveria financiar através de endividamento nos mercados por parte da Comissão Europeia e que deveria assentar na transferência dos fundos para os estados membros necessitados através do orçamento europeu, e não através de crédito que aumentaria os níveis de endividamento.

Este último aspecto é um passo à frente por parte da Alemanha, distanciando-se dos 'falcões' (um grupo de quatro formado pela Áustria, Dinamarca, Países Baixos e Suécia), que está a agradar aos mercados, pois levanta pressão sobre os periféricos atualmente mais endividados.

Risco zero na área do euro, diz Lagarde

Os investidores tomaram, também, boa nota das declarações de Christine Lagarde em entrevista colectiva realizada na segunda-feira a quatro jornais europeus, em que sublinha que "há risco zero para o euro" e que "o euro é irreversível".

Nas declarações ao Les Échos, Corriere della Sera, Handelsblatt e El Mundo, a presidente do Banco Central Europeu (BCE) regozija-se com a proposta franco-alemã e reafirma que a atuação do banco a que preside não se vai "desviar" do seu mandato, independentemente da sentença (e ultimato) dada a 5 de maio pelo Tribunal Constitucional alemão. "Não há obstáculo psicológico à nossa ação", disse a francesa.

Lagarde refere que o BCE usará "toda a flexibilidade que for necessária" na gestão do novo programa especial de resposta à pandemia - conhecido pela sigla PEPP - iniciado a 26 de março e que já comprou no mercado secundário cerca de 182 mil milhões de ativos.

Em entrevista, no mesmo dia, ao jornal El País, Philip Lane, o economista-chefe do BCE, adiantou que "o montante exato [do PEPP] é secundário", pois está sempre em aberto, em caso de necessidade, o "ajustamento do volume e da duração das compras". Alguns analistas preveem que o BCE possa decidir-se por uma ampliação do teto dos €750 mil milhões, aprovado em março, já na reunião de 4 de junho.

Recado às agências de rating

Sobre a situação estrutural de alguns estados membros do euro mais frágeis, Lagarde acentuou, na entrevista, que "não nos devemos focar apenas no rácio da dívida face ao PIB se queremos avaliar a sustentabilidade da dívida [pública]".

Há dois outros elementos fundamentais: "os níveis de crescimento [da economia] e as taxas de juro [de financiamento no mercado]" de cada país, deixando um recado às agências de rating que começaram a cortar nas notações ou nas perspetivas da dívida em alguns casos - como aconteceu em abril com a decisão da Fitch sobre Itália, cortando a notação para BBB-, já perto de 'lixo financeiro'.

A mesma agência que vai avaliar a notação portuguesa na próxima sexta-feira, estando o rating atual de Portugal em BBB com perspetiva estável.