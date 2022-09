Covid-19. Lucro do BCP desliza 77% após provisões de 80 milhões

O Banco Comercial Portugues (BCP) registou, nos primeiros três meses do ano, uma diminuição de 77% dos lucros, alcançado os 35,3 milhões de euros. No mesmo período do ano passado, tinha atingido os 153,8 milhões de euros.

A diferença deve-se, em grande medida, à decisão de reconhecer já perdas devido à covid-19: estas provisões atingiram os 78,8 milhões de euros.

As provisões são feitas por prudência, em antecipação a eventuais problemas. “Consideramos que é a provisão adequada, veremos como vai evoluir”, disse Miguel Maya, na conferência de imprensa que teve lugar no Taguspark esta terça-feira. Não há certezas se serão suficientes para fazer face aos efeitos, admite.

Além de provisões para os efeitos da covid, também houve uma provisão extraordinária para os processos que estão a correr na Polónia por conta dos empréstimos bancários concedidos em francos suíços.

A atividade em Portugal foi aquela que efetivamente verificou uma maior descida dos lucros, e, se no primeiro trimestre de 2019 tinha gerado resultados de quase 100 milhões, agora deu um contributo de 16,2 milhões de euros. Ainda assim, as provisões adicionais também foram feitas na operação internacional.

Em relação à contas consolidadas, o banco presidido por Miguel Maya marcou uma subida de 6% da margem financeira (ainda que tenha caído em Portugal). Mas o produto bancário (conjunto das receitas) estagnou nos 598 milhões de euros, em parte porque tinha havido venda de imóveis no primeiro trimestre de 2019 que agora não se repetiu.

Já os custos do banco avançaram 10%, que o BCP justifica com a incorporação do polaco Eurobank no Bank Millennium.

Assim, mesmo sem as provisões por conta da covid, havia uma descida de 32% dos lucros do banco.

Miguel Maya reforçou que o banco parte para esta crise em situação de forma bastante diferente da crise da dívida. “Partimos para a outra crise muito fragilizasse. Está é uma situação totalmente diferente”, declarou o CEO. Em março, o banco registou um rácio de capital (CET1) de 12%, quando o mínimo que tem de atingir é 8,83%

Já era antecipada uma descida dos lucros do BCP (à semelhança do que aconteceu nos restantes grandes bancos nacionais). A equipa de analistas do CaixaBank apontava, segundo o Jornal de Negócios, para uma quebra de 85% do lucro, para os 23 milhões de euros, sobretudo na operação nacional – resultado da elevada política de provisionamento.