90% das empresas já estavam a trabalhar no início de maio

A proporção de empresas em funcionamento face ao total de entidades inquiridas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e Banco de Portugal (BdP) aumentou na primeira metade deste mês, alcançando os 90%, valor que compara com 84% na segunda quinzena de abril, revela o mais recente comunicado do INE e do BdP sobre o seu inquérito conjunto sobre o impacto da Covid-19 no tecido empresarial português.

A recuperação da atividade é mais notória no sector do comércio, onde a percentagem de empresas em funcionamento subiu de 84% na segunda quinzena de abril para 92% na primeira quinzena de maio.

Além disso, refere o comunicado do INE e do BdP, também diminuiu a percentagem de empresas reportando uma queda do número de trabalhadores, que baixou de 58% para 50% no mesmo período de análise.

De acordo com o mesmo inquérito, 54% das empresas respondentes tinham pessoas em teletrabalho na primeira quinzena de maio (face a 58% na semana de 27 de abril a 1 de maio) e 46% das empresas reportaram a existência de pessoal a trabalhar em presença alternada nas instalações da empresa devido à pandemia.

Comparativamente à situação expectável sem pandemia, 77% das empresas em funcionamento ou temporariamente encerradas reportaram ainda um impacto negativo da Covid-19 no volume de negócios. Das restantes empresas, 4% registaram um impacto positivo e 19% nenhum impacto.

O inquérito auscultou 5,5 mil empresas representativas do tecido empresarial nacional. É um questionário que o INE e o BdP submetem semanalmente aos empresários (embora na semana passada não tenha havido divulgação de resultados).

Nos resultados publicados esta terça-feira o INE e o BdP indicam terem acrescentado uma nova questão no inquérito, sobre o cumprimento dos requisitos de regresso à atividade.

"Mais de 75% das empresas respondentes referiram que a indisponibilidade de material de proteção individual (máscaras, viseiras, desinfetante, etc.), as restrições no espaço físico e os custos elevados eram situações muito relevantes ou relevantes para a dificuldade de cumprimento dos requisitos para a retoma da atividade", refere o comunicado do INE.