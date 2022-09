EDP encaixa 515 milhões com venda de ativos em Espanha ao grupo Total

A EDP vai encaixar 515 milhões de euros com uma operação de venda de ativos em Espanha ao grupo francês Total, que inclui a alienação de duas centrais de ciclo combinado a gás natural em Navarra e ainda uma carteira de contratos de abastecimento de energia ao cliente final.

O negócio foi anunciado esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A EDP revela que a Total ficará com 2,5 milhões de contratos seus (de eletricidade, gás natural e serviços), relativos a 1,2 milhões de clientes em Espanha. A Total também irá adquirir os grupos 1 e 3 da central a gás de Castejon, em Navarra, com uma capacidade de geração de 843 megawatts (MW).

Com este negócio a EDP diminui a sua exposição à produção termoelétrica com risco de mercado, baixando a sua dependência de receitas voláteis, como acontece com os produtores que vendem a sua energia no mercado ibérico de eletricidade.

"Com esta transação, a EDP ultrapassa claramente o objectivo de 2 mil milhões de euros de alienações no mercado ibérico, atingindo com este acordo 65% do objectivo global de 6 mil milhões de euros de alienações no período 2019-2022 (incluindo operações de rotação de activos renováveis)", sublinha a EDP em comunicado.

A empresa tem ainda em curso a operação de venda de seis barragens no Douro à francesa Engie por 2,2 mil milhões de euros, que deverá ser concluída no segundo semestre deste ano, tal como o negócio com a Total.

As centrais a gás agora vendidas produziram no ano passado 21% da eletricidade que a EDP gerou em centrais de ciclo combinado (a maior parte da capacidade que o grupo tem a partir desta fonte está ainda em Portugal).

No seu conjunto, os negócios alienados à Total geraram um EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de 38 milhões de euros em 2019. Por outro lado, a EDP compensará a perda deste resultado com uma redução da sua dívida líquida e dos respetivos encargos financeiros.