Ataques de hackers que sobrecarregam sites municipais e educativos para os colapsar triplicam durante a pandemia

Numa altura de pandemia, teletrabalho e maior isolamento social, em que as pessoas estão cada vez mais dependentes de plataformas e ferramentas online, aumentam os ataques realizados por piratas informáticos.

O número de ataques DDoS dirigidos a plataformas educativas e aos sites oficiais dos municípios triplicou nos primeiros três meses do ano, em comparação com o primeiro trimestre de 2019. Este tipo de ataques, cuja sigla significa negação de serviço distribuído, inundam um site de solicitações durante um curto período, com o objetivo de sobrecarregá-lo e levá-lo a colapsar.

No primeiro trimestre de 2020, este tipo de ataques a sites educativos e municipais pesou 19% no número total de incidentes registados pela multinacional russa de cibersegurança Kaspersky.

No total, a empresa detetou e bloqueou durante este período o dobro do número de ataques registados no último trimestre do ano passado e mais 80% em comparação com os primeiros três meses de 2019. E a duração média dos ataques também cresceu: estes demoraram mais 25% do que no período homólogo de 2019.

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos do Governo dos Estados Unidos, a cadeia de hospitais Assistance Publique – Hôpitaux de Paris e os servidores do jogo online EVE foram alguns dos alvos deste tipo de ataques ao longos dos meses de fevereiro e março.

“As falhas dos serviços de internet podem ser especialmente desafiantes neste contexto para as empresas, uma vez que é através deste recurso que conseguem disponibilizar os seus produtos e serviços aos consumidores. Para além disso, a adoção generalizada do trabalho remoto abre novos vetores para os cibercriminosos que programam ataques DDoS”, comenta em comunicado Alexey Kiselev, gestor de desenvolvimento de negócio da equipa de proteção DDoS da Kaspersky.

“Anteriormente, a maioria dos ataques eram organizados contra os recursos públicos das empresas, mas agora os ataques estão a virar-se para elementos internos das infraestruturas, como, por exemplo, entradas VPN corporativas ou servidores de email.”