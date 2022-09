Visabeira junta-se à Core Capital na Jayme da Costa

A Visabeira vai adquirir uma participação na empresa Jayme da Costa, fabricante de equipamentos para o sector elétrico, juntando-se à Core Capital, sociedade gestora de capital de risco que desde o ano passado tomou o controlo daquela histórica empresa industrial.

Com cerca de 80 trabalhadores, a Jayme da Costa é uma de quatro empresas detidas pelo fundo Core Restart, criado em 2018 pela Core Capital para investir em empresas em dificuldades e ajudar a relançar os seus negócios.

