Fundos. Capital Criativo é agora C2 e vai para fora

Quando, em 2010, Nuno Gaioso Ribeiro lançou o primeiro fundo da Capital Criativo, o gestor não podia adivinhar onde estaria 10 anos depois. A década que passou permitiu à empresa ir ao mercado buscar €430 milhões para comprar 25 empresas e 15 ativos imobiliários. Sempre foi uma gestora de capital de risco estritamente nacional. Mas Nuno e os restantes sócios querem dar uma nova vida ao projeto e abri-lo ao exterior.

