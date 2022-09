Covid-19. Preço dos alimentos cai há três meses a nível mundial

Enquanto uma espécie de tempestade perfeita vai agitando as economias à escala global, com os preços do petróleo em quedas históricas e uma retração na procura nunca vista praticamente em todos os segmentos do consumo, os preços dos alimentos recuam há três meses consecutivos, de acordo com o mais recente relatório da FAO (organização das Nações Unidas para a Alimentação) publicado há poucos dias.

No entanto, nos Estados Unidos, as interrupções na laboração de vários conglomerados do sector agroalimentar, induzidas pela crise pandémica da covid-19, significam que os consumidores norte-americanos poderão ver 30% menos carne nos supermercados até o final de maio, a preços 20% superiores aos do ano passado, de acordo com Will Sawyer, economista-chefe do banco agrícola CoBank.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.