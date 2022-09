Covid-19. Polícia testa capacetes que medem a temperatura corporal dos cidadãos

Pouco se sabe sobre o que será o "novo normal" depois da covid-19. Do que já se consegue antecipar, a tecnologia desempenhará um papel fundamental no regresso à normalidade possível e na garantia de segurança dos humanos. E as forças políciais da China, Dubai e Itália já o descobriram. Nestes países, os polícias moviventam-se na rua equipados de capacetes de vigilância que permitem monitorizar a temperatura corporal dos cidadãos que om eles se cruzam a uma distância de dois metros. O equipamento foi desenvolvido na China e a aceitação que está a ter leva a empresa a antecipar que este "será o novo normal".

Se há indústria que a pandemia acelerou é a da tecnologia de vigilância (surveillance tech). Isso demonstram as múltiplas aplicações que foram lançadas para garantir o cumprimento do confinamento obrigatório, rastrear possíveis contágios ou gerir o cumprimento da regra de lotação máxima em espaços fechados. O capacete criado pela chinesa KC Wearable é o exemplo mais recente.

O equipamento combina a tecnologia de imagem térmica, realidade aumentada e uma câmera de infravermelhos para monitorizar a temperatura das pessoas, a uma distância de dois metros. A KC Wearable chama-lhe "capacete inteligente" e diz que um polícia equipado com esta dispositivo pode medir a temperatura de pessoas isoladas ou integradas na multidão, digitalizar o código QR de um cidadão [nos países onde esta tecnologia seja utilizada] para aceder aos seus dados pessoais, identificar os proprietários a partir da matrícula de carros de uma viatura ou saber a identidade de um cidadão através do seu reconhecimento facial. O dispositivo armazena toda a informação recolhida, confirma à revista Business Insider Jie Guo, diretor-geral da KC Wearable.

Muitas das funcionalidades levantam questões relevantes sob a perspetiva da proteção de dados pessoais, sobretudo em países europeus que têm um regulamento mais rígido nesta matéria. Mas para a empresa que criou o dispositivo esse não parece ser um problema.

A KC Wearable confirma que o dispositivo está já a ser usado pela polícia chinesa e também no Dubai (Emirados Árabes Unidos) e em Itália. Jie Guo diz que a China está já a utilizar mais de mil capacetes e que muitos clientes internacionais estão a encomendar algumas unidades para teste com o objetivo realizar, posteriormente, encomendas maiores. É o caso de Itália e do Dubai que já estão a testar o modelo.

Cada capacete custa entre 5 mil e sete mil dólares (entre 4600 e 6400 euros) e Jie Guo garante que o equipamento registou um nível de precisão de 96% nos testes conduzidos antes de ser lançado no mercado.