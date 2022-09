Covid-19 abala receitas das escolas de negócios

Há vários anos que as escolas de negócios portuguesas abrem as portas ao mundo e o novo coronavírus fechou-as com estrondo. Com a mesma globalização que trouxe uma ‘enchente’ de estudantes estrangeiros (e novas receitas) veio, agora, a covid-19. Ninguém indica a dimensão das possíveis perdas, dado o clima de incerteza, bem como por razões estratégicas. Mas o impacto é relevante.

Os diretores das quatro instituições contactadas pelo Expresso para darem conta do efeito da pandemia na atividade sinalizam que houve capacidade de resposta na mudança das aulas e formações para o online. ISEG Lisbon (Universidade de Lisboa), Nova School of Business and Economics (Nova SBE), Católica Lisbon e PBS — Porto Business School (Universidade do Porto) estão em modo de ensino remoto mas assumem que, mesmo correndo bem, “não é a mesma coisa”. E se duas escolas, o ISEG Lisbon e a Nova SBE podem contar com dinheiro do Orçamento do Estado (OE), as outras, Católica Lisbon e PBS não têm este ‘conforto’.

