Imobiliário. Nexity investe €68 milhões em Lisboa e no Porto

A promotora imobiliária francesa Nexity, que saiu de Portugal em 2008, decidiu regressar ao país e prepara-se para aplicar, numa primeira fase de investimento, €68 milhões em habitação em Leça da Palmeira, no Grande Porto, e no Dafundo, na Grande Lisboa.

“A Nexity veio em 2000 e ficou com um terreno em Lisboa onde construiu o Amoreiras Plaza, que depois vendeu. Nessa altura, o objetivo era ficar à procura de projetos comerciais, só que em 2008 houve questões com os licenciamentos e, depois, a crise financeira internacional. Em 2018 percebeu que havia falta de casas para a classe média, fez um plano de negócio de longo prazo e eu comecei a trabalhar em maio desse ano, a construir a equipa que, neste momento, tem 12 pessoas”, conta ao Expresso o diretor-geral da Nexity em Portugal, Fernando Vasco Costa.

