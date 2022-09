Fisco facilita IMI familiar a autarquias atrasadas

As autarquias que se atrasaram a comunicar a sua intenção de conceder um desconto de IMI às famílias com filhos, vão ter uma segunda oportunidade. Este ano, a titulo excecional, o Fisco vai fechar os olhos ao atraso e voltar a fazer os cálculos do imposto. Quem paga o IMI em mais do que uma prestação verá o valor descontado nas seguintes; quem o paga de uma vez só receberá mais tarde um cheque das Finanças.

