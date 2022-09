Vila Galé reabre mais onze hotéis a 9 de junho

O grupo Vila Galé prepara-se para reabrir a 9 de junho mais onze hotéis em Portugal, somando-se às suas unidades em Coimbra, Évora, Madeira, Porto e Lisboa que nunca fecharam apesar da pandemia, e durante o período do estado de emergêrncia estiveram disponíveis a receber profissionais de saúde.

Os hotéis que o grupo vai reabrir no Algarve, aproveitando os feriados de junho, são o Vila Galé Lagos, o Albacora (Tavira), o Ampalius (Vilamoura), o Atlântico e o Collection Praia (na Praia da Galé, em Albufeira). Em Beja, voltará a funcionar o Vila Galé Clube de Campo, em Lamego o Vila Galé Collection Douro, o que também vai ser o caso dos hotéis na Ericeira e em Cascais. Os dois hotéis novos que o grupo finalizou em ambiente de Covid-19 e que nunca chegaram a estrear, o Vila Galé Serra da Estrela em Manteigas e o Vila Galé Alter Real (em Alter-do-Chão), também vão abrir a 9 de junho.

Os 16 hotéis do grupo que ficam abertos vão ter o selo 'Clean & Safe', atribuído pelo Turismo de Portugal, e segundo o grupo seguem "um plano muito rigoroso" de recomendações de organismos de saúde, com destaque para as medidas de limpeza e desinfeção. Os serviços em 'buffet' serão substituídos por "propostas à carta e cozinha ao vivo personalizada", e foi criada uma plataforma digital (MyVilaGalé) para fazer 'check in' e 'check out' por telemóvel de forma a garantir distanciamento social.

Aos clientes e trabalhadores vão ser disponibilizados termómetros "para medição voluntária de temperatura", sendo recomendado a todos os hóspedes o uso de máscaras nas zonas sociais do hotel e limpeza das mãos com álcool gel. Sauna, banho turco ou 'jacuzzi' não irão funcionar, ficando mais limitadas as atividades nos clubes infantis e salas de jogos, com as atividades para crianças a passar a decorrer maioritariamente no exterior. O grupo informa que "este plano será adaptado consoante a evolução da pandemia e eventuais novas regras definidas pela legislação".

Os restantes hotéis Vila Galé em Portugal irão reabrir a 1 de julho, à exceção do Vila Galé Douro Vineyards que está em processo de ampliação e deverá voltar a funcionar a 1 de agosto.