Lucros do Santander recuam 13,4% para 119 milhões no primeiro trimestre

Nos primeiros três meses de 2020 o Santander Portugal obteve lucros de quase 119 milhões de euros, menos 13,4% que em igual período de 2019. Mas, tal como outros bancos já o fizeram, o banco avançou com um reforço de imparidades de crédito de 30 milhões de euros para acautelar perdas decorrentes da crise económica decorrente da covid-19.

Em conferência de imprensa por video-conferência, Pedro Castro Almeida, presidente executivo do banco, sublinha o facto de os ganhos "mostrarem a resiliência da nossa conta de exploração".

Por seu turno, o administrador do Santander, Manuel Preto, sublinhou que "grande parte do resultado reflete um período de normalidade". Deu como notas positivas o facto de o o banco ter registado um decréscimo dos custos de 3,7%, o que permitiu melhorar significativamente o rácio de eficiência.

A rentabilidade que permite aferir a capacidade da instituição remunerar o capital investido pelos acionistas, o ROE, situou-se nos 11% o que "é elevado e muito aceitável ".

Recorde-se que o banco preparava-se para distribuir um dividendo de 410 milhões de euros relativo ás contas de 2019, mas acabou por cancelar o mesmo, o que lhe permite também, segundo Pedro Castro Almeida, " reforçar a capacidade de concessão de crédito".

O crédito concedido cresceu 1,3%, em particular no crédito particular, já que o crédito a empresas registou um decréscimo de 1,3%. Já os recursos captados aumentaram nos primeiros três messe do ano, 1,5%, em especial os depósitos que avançaram 2,3%.

82 mil pediram moratórias

Os pedidos de moratória de crédito no Santander ascenderam a 82 mil para um valor que totaliza 9 mil milhões de euros. Do total dos clientes 25% foram particulares e 40% empresas, excluindo as grandes empresas.

Pedro Castro Almeida afirma que estas moratórias implicam o adiamento de prestações (capital e juros) e que o facto de o seu pagamento ter sido adiado até 30 de setembro, isso significa "uma injeção de 1000 milhões de euros" de ajudas que o banco não vai receber para aliviar o impacto do coronvírus nas famílias e empresas afetadas.

Quanto ao balanço relativos ás linhas de crédito com garantia do Estado, o presidente executivo adianta que "no conjunto das linhas covid-19, temos 1,6 mil milhões de euros, dos quais 950 milhões já aprovados. Afirma que a linha geral e sectorial já estão esgotadas , que tiveram abertas poucas horas e que esta questão tem sido muito discutida. " O processo de aprovação destas linhas não estava preparado para esta avalanche". Sublinhando que foi um desafio para as sociedade de garantia mútua que tiverem de se adaptar. Adianta ainda que "o sistema de funcionamento poderá ser revisto nas próximas linhas. Espero que seja mais simples".