Juros da dívida em queda apesar de futuro incerto de Centeno

Os juros (yields) da dívida portuguesa abriram esta quinta-feira em queda no mercado secundário, prosseguindo uma trajetória de descida consecutiva nas últimas duas sessões.

A crise em torno da permanência no governo do ministro das Finanças, Mário Centeno, não afetou, por ora, os juros.

Nos prazos a 5 e 10 anos, que na quarta-feira foram a leilão numa colocação de dívida de quase €1,5 mil milhões, as taxas desceram na abertura da sessão do mercado secundário esta quinta-feira.

Depois de terem fechado em 0,858% a 13 de maio, as taxas a 10 anos abriram esta quinta-feira perto de 0,8%, e estão, agora, ligeiramente acima. No prazo a 5 anos, fecharam em 0,252% e já descerem esta quinta-feira para 0,234%.

No leilão realizado pelo Tesouro na quarta-feira, o Estado pagou 0,852% na colocação a 10 anos e 0,258% na emissão a 5 anos. As taxas desta quinta-feira no mercado secundário estão abaixo dos juros pagos no leilão no dia anterior no mercado primário.

O mercado da dívida na zona euro está a beneficiar de duas expetativas positivas que secundarizam, por ora, potenciais crises políticas nacionais.

Vários analistas, incluindo especialistas alemães, apontam para um compromisso até ao verão no choque político entre, por um lado, o Tribunal Constitucional alemão e, por outro, o Banco Central Europeu (BCE), a Comissão Europeia e o Tribunal de Justiça da União Europeia. Os programas de compra de dívida do BCE - quer o lançado em 2015 e que foi visado pela sentença dos juízes alemães na semana passada, quer o iniciado agora a 26 de março para combater os efeitos da pandemia - não deverão ser beliscados.

O mercado está, também, a reagir positivamente à intervenção na quarta-feira da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Parlamento Europeu, onde anunciou que o futuro Fundo de Recuperação Europeu, pós-pandemia. A política alemã garantiu que o Fundo incluirá, de certeza, subvenções aos estados membros através dos programas do orçamento europeu, e até poderá permitir antecipações de fundos ainda este ano. A presidente da Comissão adiantou que o Fundo apostará em financiar investimentos na autonomia estratégica do tecido empresarial da União Europeia, desígnio que o presidente do Conselho Europeu, o belga Charles Michel, reforçou falando do renascimento do 'made in the EU'.