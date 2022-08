Tribunal de Justiça Europeu dá razão aos CTT em disputa com Fisco

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) considerou que os CTT têm razão numa disputa com a Autoridade Tributária de Aduaneira (AT) contra o método de dedução de IVA aplicado pelo Fisco, avança o ‘Jornal de Negócios’.

O conflito, que dura há dois anos, tem subjacente um pedido dos CTT de anulação de mais de 1,9 milhões de euros de atos de liquidação de IVA, além do pagamento de uma indemnização pelo Estado.

O caso chegou a tribunal arbitral em 2018 e em causa estão deduções sobre o IVA, porém a decisão europeia não acaba com o processo, pois a última palavra cabe ao tribunal português que foi quem pediu à instância europeia um parecer. O mais provável é que a interpretação do TJUE venha a ser acatada.

O ‘Negócios’ esclarece ainda que o diferendo entre os CTT e o Fisco tem que ver com o facto da empresa ser “um sujeito passivo misto”, ou seja, as operações do serviço postal universal estão isentas de IVA, o que não acontece com os outros serviços.

Esta isenção estava prevista numa norma de 2007 adotada pela AT que caducava a 31 de dezembro de 2012, altura em que se fez a revisão do regime jurídico aplicável aos serviços postais para avançar a liberalização do mercado a partir de 2013. Só em 2015 é que surgiram dúvidas quanto ao impacto da liberalização em termos fiscais, de acordo com o ‘Negócios’.

Os CTT passaram a liquidar IVA sobre os serviços de cobrança postal a partir de abril de 2015 e, na sequência de uma nova informação vinculativa de novembro desse ano em que o Fisco esclareceu que os serviços públicos postais efetuados desde janeiro de 2013 já não tinham isenção de IVA, promoveu a liquidação retroativa do imposto desde 2013, via declarações de regularização. Assim, os CTT apuraram um valor de 1,9 milhões de euros de dedução adicional que decorre destas mudanças bem como da alteração da metodologia usada para abater o IVA.

A AT fez uma inspeção aos CTT em 2015 e determinou que o método de dedução não podia ter sido alterado e considerou ainda que a regularização exigida pela empresa não tinha fundamentação segundo o código do IVA.

O caso avançou para tribunal arbitral até chegar, agora, ao TJUE.