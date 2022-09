Covid-19: Patrões alemães, italianos e franceses pedem "solidariedade orçamental" à União Europeia

Três organizações do patronato da Alemanha, Itália e França fizeram um apelo conjunto para que a União Europeia revele "solidariedade orçamental" na resposta aos efeitos que a pandemia está a causar aos países membros, revela o Financial Times.

“Tem de haver uma forte e verdadeira solidariedade orçamental por parte dos recursos comuns para os países mais afetados", pela crise do covid-19, revela o documento conjunto a que o Financial Times teve acesso.

Recorde-se que as linhas de apoio com garantia do Estado a Alemanha foi o país que mais canalizou para o tecido empresarial - 822 mil milhões até ao início de abril, seguida da França, 300 mil milhões de euros.

As organizações subscritores foram a BDI da Alemanha, a Medef e a Confindustria, de Franca e Itália, respetivamente, num apelo que, como refere o FT, "é incomum" já que muitos políticos e empresários alemães se têm oposto à repartição de encargos orçamentais entre os países da zona euro, por temerem que os contribuintes alemães acabem por contribuir e ajudar as finanças públicas dos países do sul da Europa.

O FT menciona ainda o facto de a Alemanha ter apoiado o pacote de € 540 mil milhões de euros para medidas de emergência acordado pelos líderes da União Europeia no final do mês de abril tendo deixado em aberto a criação de um "fundo de recuperação" canalizado para a recuperação das economias dos estados-membros. Contudo ainda existem desacordos quanto à forma como esta ajuda será distribuída, sob a forma de subvenções como defendem a França, Itália e Espanha ou apenas sob a forma de empréstimos garantidos pelo Estado a projectos de investimento privado que desta forma irá aumentar mais as suas dívidas.



A chanceler alemã, Angela Merkel, está cética em relação à ideia de subvenções, porém, como refere o FT, também disse que a Alemanha deve estar preparada para contribuir mais para o orçamento da UE "em espírito de solidariedade - porque queremos as economias de todos os estados membros possam recuperar " .

Para os patrões signatários do pedido feito à UE, além do fundo de recuperação previsto, os Estados- membros devem lançar um estímulo pós crise que "apoiem a procura doméstica quando as interrupções do lado da oferta desaparecerem". Acrescentam que a maioria dos países europeus teriam de gastar 5% dos seis produtos internos brutos por ano, pelo menos até 2023, para garantir uma resposta a nível nacional e europeu. Concluindo que "acertar a resposta europeia em termos de dimensão, período e tipo de financiamento disponível" é fundamental para determinar a forma como a UE pode emergir desta crise.