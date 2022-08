Lisboa estuda formas de medir a concentração de pessoas nos edifícios

Medir a temperatura, a concentração de pessoas em edifícios, ruas e transportes públicos. Estas são algumas das medidas que estão a ser estudadas pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) para fazer frente à pandemia e simultaneamente estimular um regresso possível à normalidade. A informação foi avançada pelo vereador do Urbanismo, Ricardo Veludo, durante um webinnar “O Roteiro da Retoma”, promovido pelo site Vida Imobiliária, com a Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários (APPII) e a Confidencial Imobiliário.

“Há uma necessidade de colocar a tecnologia ao serviço da segurança, durante o período de contenção”, explicou o vereador da CML durante o debate, esta tarde, que teve como objetivo discutir soluções para enfrentar a crise no turismo e no imobiliário, provocada pelo surto do novo coronavírus.

Concretamente para o sector, a CML tem avançado com a desmaterialização dos processos de licenciamento, através da plataforma Urbanismo Digital, que permitirá colocar fim ao “calvário” – palavra usada pelo vereador – nos atrasos e resposta dos serviços camarários. A primeira fase do projeto, que permite a tramitação de processos urbanísticos online num único sistema, está disponível desde 22 de abril, com uma oferta de 50 serviços.

“Está a ajudar-nos a identificar os congestionamentos dos processos, com grandes mudanças ao nível do licenciamento de especialidades”, explicou o vereador, questionado por Hugo Santos Ferreira sobre um “um tema que preocupa a todos”. “As queixas dos promotores têm subido de tom”, disse o presidente da APPII, sublinhando a importância do encurtamento dos prazos do licenciamento urbanístico.

Têm sido várias as medidas lançadas pela CML para garantir uma maior agilidade nos processos, tendo duplicado a fiscalização de carácter permanente e alocado vários recursos humanos nas diferentes fases do licenciamento, para eliminar processos pendentes com máxima brevidade. “Esta é a fase em que devemos implementar medidas técnicas e outras mais estruturantes”, disse o vereador durante o debate, informando que “o registo de pedidos de licenciamento teve uma quebra em março, mas em abril já atingiu valores próximos dos de 2019”.

“Houve uma retração total [em março], mesmo na submissão de projetos, mas sentimos que retomou. A inércia do sector é grande, demora a travar e a arrancar. Houve uma quebra abrupta nas transacções. Do lado da oferta continuam a arrancar obras e há projetos a serem submetidos ao ritmo pré-declaração do estado de emergência”, afirmou Ricardo Veludo.

Recuperar o turismo

Num tempo em que a palavra “medo” domina boa parte do mundo, o vereador alerta para a importância de recuperar o turismo, ainda que com vários dilemas para resolver: como conciliar densidade com segurança, por exemplo, ou a forma como novos projetos devem pensar nos espaços de transição entre o interior e o exterior. “O medo da densidade poderá originar a saída de Lisboa para as zonas rurais.”

“No turismo a criação de valor tem de representar uma aposta na cultura, quer nos investimentos privados, quer nos públicos. A experiência de Lisboa deve ser irrepetível, singular, e isso tem de estar evidente na forma como pensamos nos hotéis, nas obras de arte. Tudo deve estar impregnado da cidade e da cultura do país. Isso é um ativo especifico daqui.”

Ao mesmo tempo, a pandemia e a reorganização da cidade poderá ser uma oportunidade para a classe média e um caminho para a recuperação. “Não tenhamos ilusões, reduzir as dificuldades da classe média no acesso à habitação é essencial, é o motor da economia. O turismo pode desaparecer de um dia para o outro, como podemos ver, mas a classe média continuará cá”, concluiu o vereador.