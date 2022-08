Forum para a Competitividade considera atrasos nos apoios às empresas "inaceitáveis"

O atraso nos apoios às famílias e às empresas, assim como a aposta no investimento público "é uma estratégia altamente errada" para responder à recessão provocada pela pandemia da Covid-19, que “exige uma resposta muito diversa das anteriores, devendo a ajuda ser concedida com a máxima urgência”.

Esta é uma das principais conclusões da análise de conjuntura do Fórum para a Competitividade, divulgada esta segunda-feira.

No mesmo documento pode ainda ler-se que, das empresas que pediram financiamento bancário, apenas 3,4% viram o pedido recusado, embora 51% ainda esteja pendente de decisão do banco. Apesar de 26,6% já terem visto os pedidos aprovados, quer pelo banco quer pelo Sistema de Garantia Mútua, apenas 3% receberam o financiamento.

“Este atraso não é minimamente aceitável, porque a singularidade da atual crise exige uma rapidez máxima na resposta aos apoios. Não se compreende que só um décimo dos pedidos totalmente aprovados tenha recebido os fundos”, sublinham ainda os analistas do Fórum.

Os mesmo responsáveis criticam ainda a opção pelo investimento público que, com todas as suas demoras (finalização de projetos, lançamento de concursos, etc.), “é o pior instrumento possível para a recessão trazida pela Covid-19. Não faz sentido estimular indiretamente a procura, muita dela até proibida ou limitada por lei, o que é necessário é apoiar diretamente as famílias e as empresas, com o máximo de urgência”, sublinham.

Na análise agora divulgada, Fórum para a Competitividade assume que Portugal ganharia credibilidade se começasse a preparar um estruturado plano de reindustrialização do país para a fase pós-Covid; “com poucas infraestruturas de interesse para os bens transacionáveis e complementado por políticas públicas indutoras de bom investimento produtivo que poderá regressar à Europa no quadro da reorientação das cadeias de valor”