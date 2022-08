Eurogrupo decide empréstimos a juros de 0,1% enquanto Centeno pensa se fica ou sai

Sair ou ficar na cadeira de presidente do Eurogrupo. A dúvida continua e Mário Centeno ainda não decidiu o que vai fazer. "Irei tomar e comunicar a minha decisão sobre se vou candidatar-me a um segundo mandato na devida altura. E isso ainda não aconteceu", disse no final de mais uma videoconferência de ministros das finanças.

Esta sexta-feira, o jornal alemão Frankfurter allgemeine Zeitung escrevia que o ministro das Finanças deixaria a liderança dos homólogos da Moeda Única em julho, citando fontes que davam conta do cansaço do ministro e que alguns países também não estariam satisfeitos com a sua performance. Fontes ouvidas pelo Expresso não confirmam a versão. E Centeno preferiu não ceder à pressão para revelar já se deixa ou não o caminho livre para outros.

De acordo com fontes alemãs, Berlim não está a fazer pressão para que o português deixe o cargo e caso concorra a um segundo mandato existe a possibilidade de ter o apoio da Alemanha. Outra fonte adianta que quem teria interesse na saída do português seria a ministra espanhola Nadia Calviño, que é apontada como possível sucessora.

O mandato de Mário Centeno só termina a 13 de julho. E tudo indica que a decisão será tomada mais próxima dessa data. Se a opção fosse por não renovar o mandato, comunicar já essa decisão poderia fragilizá-lo nas reuniões que ainda estão por liderar nos próximos dois meses. No entanto, o futuro no cargo está ainda em aberto e Centeno diz-se focado no presente.

"Como devem imaginar, há muito por fazer neste momento, e estou concentrado no meu trabalho que, como podem compreender, é extremamente exigente nestes tempos de crise", argumenta.

Empréstimos a 10 anos e 0,1%

Os ministros continuam a fechar os detalhes do pacote de 540 mil milhões de euros acordado na última reunião. Desta vez, o encontro centrou-se na parte que diz respeito às linhas de crédito do Mecanismo Europeu de Estabilidade, num valor total de 240 mil milhões de euros. Cada país do Euro poderá ir buscar até 2% do PIB registado em 2019. Para Portugal, o valor rondaria os 4 mil milhões de euros.

Fica agora decidido que os empréstimos terão uma maturidade média de 10 anos - o que significa que uma parte do dinheiro poderá ser paga em mais tempo, e outra em menos - a taxas de juro que, ao dia de hoje, rondariam 0,1%. A intenção é dispersar num longo período de tempo os custos com a pandemia.

"O dinheiro será disponibilizado a um custo muito baixo", garante o diretor do Mecanismo Europeu de Estabilidade. Klaus Regling fala em "custos marginalmente acima de zero" %. A taxa de juro pode flutuar tendo em conta a subida e descida dos custos de financiamento da instituição, mas a objetivo é que seja o mais baixa possível, aproveitando o rating "top" do MEE e a possibilidade de se financiar nos mercados as taxas perto de zero - a que se soma uma margem relativa à despesa da operação. "Hoje cobraríamos uma taxa de 0,1% pelo empréstimo", diz o alemão.

As linhas de crédito deverão ficar disponíveis até ao final do mês. Falta no entanto saber quais serão os países a recorrer, sendo que têm um ano para fazê-lo (um período que pode ser prolongado duas vezes, por seis meses). Centeno tenta afastar o estigma associado ao chamado fundo de resgate da zona euro. O único critério de acesso é a garantia de que o dinheiro será apenas usado para financiar despesas direta e indiretamente ligadas à cura e prevenção da covid-19.

"Não há qualquer outra restrição à utilização deste apoio. Quero sublinhar isso: não há mais condições para a utilização deste apoio", afirma o presidente do Eurogrupo e com isto quer dizer que os países que recorrerem ao mecanismo não serão obrigados a fazer reformas ou cumprir um programa de ajustamento. Também não deverá haver visitas adicionais dos técnicos da Comissão Europeia e do MEE aos países para verificar estas contas, marcando a diferença em relação às visitas de monitorização pós-programa de assistência.

Centeno ouviu elogios a Portugal

Portugal esteve na agenda, precisamente por causa da 11ª missão prós-programa de resgate. Os técnicos europeus estiveram em fevereiro em Lisboa. A pandemia que se seguiu veio desatualizar o relatório, adianta Regling. Ainda assim, a viagem não foi em vão.

"Foi a oportunidade para fazer uma ponto de situação sobre os desenvolvimentos positivos em Portugal, no ano passado, incluindo o excedente orçamental que houve pela primeira vez em muitas décadas", disse o diretor do MEE no final da reunião dos 19 do Eurogrupo. "E isso tem um efeito importante agora, quando a situação económica geral se deteriorou tanto. Podemos ver que Portugal manteve um muito bom acesso aos mercados", sublinha.

Também Centeno, no papel de presidente do Eurogrupo, acabou a elogiar o trabalho enquanto ministro. "Os esforços feitos por Portugal durante os últimos anos para fortalecer dos fundamentos económicos vão ajudar a responder à crise atual e a apoiar uma recuperação rápida", afirmou.

Durante o encontro, a recente e polémica decisão do tribunal constitucional alemão também foi abordada. Em causa está o ultimato dado ao Banco Central Europeu para que justifique a proporcionalidade do programa de compra de dívida pública lançado em 2015. Com o acórdão, os juízes alemães voltaram a lançar dúvidas sobre a chamada bazuca do BCE, que tem sido apontada com fundamental para estabilizar a Zona Euro nos últimos anos e proteger os países mais vulneráveis de ataques especulativos dos mercados. Ao mesmo tempo, puseram também em causa e contrariaram uma decisão anterior do Tribunal de Justiça da União Europeia, que tinha já esclarecido que o programa estava dentro da lei e do mandato do BCE.

No final do Eurogrupo, o comissário da Economia, Paolo Gentiloni, reafirmou - tal como a Comissão Europeia já tinha feito no início da semana quando foi conhecida a decisão - que "a lei europeia tem primazia sobre a lei nacional" e que a "independência do BCE é a base para poder fazer política monetária na Área do Euro".

Esta sexta-feira, o Tribunal de Justiça da UE reagiu também finalmente para deixar claro que é o "único" tribunal "com jurisdição para decidir se um ato de uma instituição da UE é contrário à lei europeia".