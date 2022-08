Angola. Desvalorização do kwanza faz tremer a banca portuguesa

Os bancos de matriz portuguesa a operar em Angola deverão, pela primeira vez este ano, ver consolidada a solidez dos seus lucros convertidos em euros, depois de o Banco Nacional de Angola (BNA) ter abandonado o monopólio do repatriamento de dividendos.

“Não repatriamos dividendos, nem interferimos neste processo, que está liberalizado desde o ano passado”, garantiu ao Expresso, o governador do BNA, José Massano.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.