EDP: António Mexia mantém previsão de lucro de 800 milhões este ano

O presidente executivo da EDP, António Mexia, acredita que, apesar da instabilidade provocada pela pandemia, a empresa alcançará lucros anuais em torno dos 800 milhões de euros, conforme a previsão já avançada pelo grupo junto dos investidores.

"Estamos confortáveis com a projeção de 800 milhões de euros de lucro para 2020, mas é preciso sublinhar que este valor não inclui os ganhos extraordinários de venda de ativos que ainda serão registados, e temos várias transações importantes em curso", declarou o gestor na apresentação de resultados aos analistas financeiros.

António Mexia admitiu que persiste a dúvida sobre se haverá uma segunda vaga de Covid-19, que poderá prolongar a queda do consumo de energia e a instabilidade nos mercados, mas para já mantém a projeção inicial, porque a atividade operacional prossegue sem sobressaltos. "Temos tido um ano hídrico relativamente normal", referiu.

Além disso, a empresa deverá alcançar uma poupança significativa nos custos financeiros, devido à redução da sua dívida líquida, que em março atingiu o nível mais baixo dos últimos 13 anos, permitindo no primeiro trimestre uma poupança em juros de 35 milhões de euros em termos homólogos.

Na apresentação a analistas do mercado o administrador financeiro da EDP, Miguel Stilwell, admitiu também que "pode haver um aumento do défice tarifário este ano, a recuperar no ano seguinte".

Questionada sobre as perspetivas de evolução dos dividendos da empresa (a EDP compromete-se com o pagamento de no mínimo 19 cêntimos por ação), a administração da EDP considera que o grupo está preparado para cumprir os compromissos. "A nossa política de dividendos está equilibrada", defendeu António Mexia.