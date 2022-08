Bruxelas quer supervisor europeu a vigiar lavagem de dinheiro

A Comissão Europeia quer que as regras de lavagem de dinheiro passem a ser vigiadas a nível europeu, propondo-se a criar um organismo supranacional para o efeito. Bruxelas também quer avançar com regras comuns que garantam uma aplicação uniforme destas regras em cada um dos estados-membros.

As novidades foram anunciadas esta manhã pelo vice-presidente Valdis Dombrovskis, numa conferência de imprensa onde apresentou um plano de ação assente em seis pilares, para reforçar os mecanismos de prevenção do branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo.

Hoje em dia, as regras de PBC já têm um elevado nível de harmonização. São definidas por diretiva e transpostas depois por cada Estado membro e supervisionadas a nível local - Portugal, por exemplo, está em processo de transposição da quinta diretiva. Mas, na visão da Comissão Europeia, isto está longe de garantir uma aplicação efetiva das normas, como o provam escândalos recentes como o Danske Bank ou o Luanda Leaks.

É que, apesar do quadro regulatório comum, a transposição e a aplicação das regras é feita depois de formas muito diferentes entre os Estados, o que cria buracos na legislação de que os criminosos se aproveitam.

Considerando que a Europa “é tão forte quanto o seu elo mais fraco”, Valdis Dombrovskis defende que as legislações nacionais sejam complementadas por um conjunto de regras comuns que funcionem por cima destas.

Ao mesmo tempo, que se crie um supervisor europeu, para garantir que essas leis são efetivamente vigiadas. Os pormenores, contudo, escasseiam para já. O vice-presidente da Comissão Europeia diz que ainda não sabe se será criada uma nova agência europeia para combater a lavagem de dinheiro, ou se se reforçarão os poderes da EBA – a autoridade bancária europeia – nesta matéria.

Dombrovskis lembra que não há muita disponibilidade dos países transferirem mais competências para uma autoridade independente e central, o que sugere que será mais plausível explorar a via da EBA. Sem fechar para já cenários, o comissário diz, contudo, que, se se optar pela EBA, será preciso uma mudança nas suas regras de governação. Até para garantir que não se repetem escândalos como os que recentemente abalaram a confiança do sistema financeiro.

Além destas duas medidas, a Comissão Europeia propõe-se ainda a avançar com um mecanismo de coordenação entre as diversas unidades de informação financeiras (cá, a nossa funciona na dependência da Polícia Judiciária), para garantir que há mais cooperação e trocas de informação entre si. E avança ainda com uma nova metodologia para se identificar os países terceiros que, por terem deficientementes mecanismos de controlo do branqueamento de capitais e do terrorismo, representam riscos para os sistemas financeiros europeus.

Essa metodologia ainda terá de ser aprovada, mas, à luz dessas mesmas regras, saem da lista a Bósnia-Herzegovina, Etiópia, Guiana, República Democrática Popular do Laos, Sri Lanca e Tunísia. E passarão a integrá-la as Baamas, Barbados, Botsuana, Camboja, Gana, Jamaica, Maurícia, Mongólia, Mianmar, Nicarágua, Panamá e Zimbabué.

A proposta da Comissão Europeia é, para já, apenas um plano de ação. Terá de passar pelo crivo do Parlamento Europeu e pelo Conselho Europeu (onde se sentam so chefes de Estado). Será uma negociação ainda longa e difícil, que não terá resultados concretos antes de 2021.