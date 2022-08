Segurança Social volta a falhar prazos. "Milhares de empresários" esperam dinheiro dos lay-offs

“Tive de recorrer ao meu património pessoal para conseguir pagar os salários no último mês”. O testemunho é de Maria Gray, dona da cadeia de restauração Local. Your Healthy Kitchen, que continua sem receber a comparticipação da Segurança Social que requereu a 3 de abril. Em causa estão as remunerações de 108 funcionários que colocou em regime de lay-off com suspensão total de horário e que, depois de sucessivas derrapagens no calendário, o Governo garantiu que estariam comparticipadas até 5 de maio.

