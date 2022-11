Preços da produção industrial na zona euro caem 1,5% de fevereiro para março

Os preços às portas das fábricas dos 19 países que partilham o euro caíram 1,5% em termos mensais e 2,8% em termos homólogos, divulga esta terça-feira o Eurostat.

A queda mensal foi assim a mais acentuada desde novembro de 2008, altura da crise económico-financeira mundial, de acordo com os dados do gabinete de estatísticas da União Europeia (UE). Os economistas questionados pela agência Reuters tinham previsto quedas de 1,3% para o mês de março e 2,6% em termos homólogos.

Os preços da produção industrial revelam uma pressão inflacionista no início da cadeia, porque, a menos que as suas alterações sejam absorvidas pelos retalhistas e intermediários, afetam directamente o preço final para os consumidores.

A queda nos preços da produção industrial é explicada pela descida nos preços da energia. Estes caíram 5,5% no mês e 11,3% numa base anual, em março, devido à guerra dos preços do petróleo entre a Rússia e a Arábia Saudita e à queda da procura de combustível, uma vez que as economias de todo o mundo pararam devido à pandemia.

Sem a componente energética volátil, os preços à porta das fábricas caíram apenas 0,2% no mês e subiram 0,2% em termos homólogos.