Governo aprova lançamento de nova PPP no Hospital de Cascais

O Governo aprovou esta terça-feira o lançamento de nova parceria público-privada (PPP) para a gestão e prestação de cuidados de saúde no Hospital de Cascais – que, de acordo com uma resolução do Conselho de Ministros publicada em abril, pode representar uma despesa para o Estado até 859,6 milhões de euros entre 2022 e 2029

Foi ainda aprovado o lançamento do procedimento de concurso público para sua respetiva atribuição – “limitado por prévia qualificação” através de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia – e a composição do júri do procedimento, delegando funções na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo para a “prática de todos os atos a realizar” no âmbito do lançamento da PPP.

De acordo com o despacho publicado no Diário da República, “esta nova parceria implicará sempre um custo inferior ao custo em que o parceiro público incorreria se aquelas mesmas atividades fossem geridas diretamente por ele”. O modelo de PPP é, neste caso, “o modelo que permite uma maior eficiência técnica e operacional e uma maior racionalidade económica e financeira, sem prejudicar a qualidade dos cuidados de saúde a prestar, apresentado, consequentemente, mais benefícios para o sector público”.

Para além da prestação de todos os serviços que já existem no atual contrato de gestão do Hospital de Cascais, a nova parceria prevê ainda a inclusão de novas especialidades (oncologia médica, doenças infeciosas e psiquiatria da infância e da adolescência), a inclusão da atividade de psiquiatria comunitária e a criação do Serviço de Psiquiatria da Infância e da Adolescência e o alargamento da área de influência, passando a abranger a população residente no concelho de Sintra (que, à exceção da área materno-infantil, atualmente pertence à área de influência do Hospital Fernando da Fonseca).

Recorde-se que o Hospital de Cascais é atualmente gerido pela Lusíadas Saúde em regime de PPP. O contrato terminava em 2018, mas foi prorrogado por mais três anos de modo a dar tempo à preparação de um novo concurso, que estava atrasado.

No final de 2019, foi aprovada em Conselho de Ministros uma resolução que confirmou “a manutenção dos pressupostos do lançamento e da adjudicação da nova parceria para a gestão clínica do Hospital de Cascais”. Posteriormente, a equipa do projeto submeteu ao Governo um relatório final, “completo e fundamentado”, sobre o estudo e preparação do lançamento da PPP do Hospital de Cascais, que serviu de base a este despacho.