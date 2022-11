Covid-19. Nove em cada dez grandes empresas estão em teletrabalho

A mais recente edição do inquérito semanal aos empresários do Instituto Nacional de Estatística (INE) e do Banco de Portugal (BdP) revela que a adesão ao regime de teletrabalho tende a crescer com a dimensão das empresas: 93% das empresas portuguesas de grande dimensão aderiram ao teletrabalho, mas nas micro-empresas apenas 30% admitiram essa modalidade.

Em termos médios, das 5500 empresas sondadas, cerca de 58% tinham parte do pessoal em teletrabalho. E uma em cada cinco reportaram mesmo ter mais de metade dos funcionários a trabalhar a partir de casa.

"Por setor, refletindo a natureza da atividade económica desenvolvida, destacou-se a informação e comunicação, com 67% das empresas a registar uma percentagem superior a 75% de pessoal ao serviço em teletrabalho. Em sentido oposto, o setor que menos recurso assinalou a esta forma de trabalho foi o alojamento e restauração", refere o comunicado do INE e do BdP.

No inquérito realizado na semana de 27 de abril a 1 de maio o INE e o BdP concluíram que 84% das empresas se mantinham em funcionamento (contra 83% na semana anterior), mantendo-se uma maior proporção nas empresas com perfil exportador.

Segundo a mesma fonte, 79% das empresas continuam a reportar uma diminuição do volume de negócios (face a 80% na semana anterior), sendo que 39% das empresas inquiridas perderam mais de metade das suas receitas (o mesmo nível da semana anterior).

O inquérito indica ainda que "a percentagem de empresas (em funcionamento ou temporariamente encerradas) que já beneficiou de outras medidas anunciadas pelo Governo, para além do layoff simplificado, aumentou ligeiramente face à semana anterior, mas continuou a ser reduzida".