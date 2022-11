Projeto imobiliário de €280 milhões arranca em Oeiras

A Vanguard Properties, empresa do milionário francês Claude Berda, considerado um dos maiores investidores estrangeiros em Portugal, “estreia-se” no concelho de Oeiras com um empreendimento que prevê a construção de 400 unidades residenciais.

Ao longo de 30 hectares entre a Cidade do Futebol e a Avenida Marginal, num terreno em anfiteatro natural, a Vanguard Properties vai investir €280 milhões no projeto Foz do Tejo.

“Os trabalhos de construção das infraestruturas deverão começar até julho e têm uma duração de 18 meses. A integralidade dos edifícios deverá ficar concluída nos próximos cinco anos”, afirmou ao Expresso José Cardoso Botelho, diretor-geral da Vanguard Properties. Durante a fase da infraestruturas, a Vanguard pretende aprovar e começar a construir edifícios residenciais.

Um projeto em que a empresa de Claude Berda vai testar um novo conceito que passa por oferecer aos proprietários espaços de trabalho, fora da residência, mas a cerca de três minutos a pé.

Dividido entre “Alto do Rio” e “Alto do Farol”, o Foz do Tejo terá uma “arquitetura silenciosa, que não se sobrepõe ao sistema de vistas. Não perturba a paisagem, antes a integra. E um carácter familiar”, explica Miguel Saraiva, autor do projeto.

