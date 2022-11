Covid-19. A economia está preparada para reabrir?

Já quase ninguém quer ouvir a palavra ‘confinamento’. O desejo do regresso às empresas, aos bares e restaurantes, aos hotéis, aos cinemas, às compras e, a coisas tão simples como ao abraço e ao aperto de mão, estão a criar uma onda gigante de ansiedade que atravessa o país de norte a sul. Se dúvidas houvesse, está demonstrado que somos feitos de rotinas e não podemos viver sem elas.

O Governo partilha dessa ansiedade coletiva e também quer ver a economia a reabrir e a recomeçar a injetar novamente euros no Produto Interno Bruto (PIB), que este ano ficará ferido de morte. É evidente, porém, que o regresso à economia comporta um grau de risco ainda muito elevado. Por um lado, pode abrir caminho a novos focos de contágio, fazendo recuar tudo à estaca zero — cenário que já ninguém consegue imaginar. Por outro, naquele regresso ao trabalho pode residir o renascer da esperança para muitas famílias e uma espécie de seguro de vida para milhares de empresas.

