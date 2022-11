Venda da Brisa. Viajar na A1 pagará pensões em Seul

As pensões em Seul, as reformas de professores na Holanda e os seguros de vida na Suíça vão começar a ser pagos com a ajuda da Brisa. O controlo da concessionária de autoestradas vai passar, se as autoridades competentes derem luz verde, para as mãos dos gestores daqueles ativos, tornando o seu capital — que já foi do Estado português — muito mais internacional.

O terceiro maior fundo de pensões do mundo, o sul-coreano National Pension Service, que está a apostar em ativos fora do país para escapar à ideia de dependência nacional, é um dos principais nomes do consórcio comprador de 81,1% da Brisa, ao lado do holandês APG. No caso do APG, não é um investidor desconhecido, já que há anos este gestor de ativos é parceiro da Sonae nos centros comerciais (por exemplo, no Colombo, em Lisboa, e no Norteshopping, no Porto). São eles que controlam o consórcio comprador da Brisa, que conta ainda com a gestora de ativos do Grupo Swiss Life.

