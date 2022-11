Turismo? “É preciso extremo cuidado”, avisa comissário europeu ao Expresso

Primeiro, é preciso assegurar que depois do desconfinamento, “a pandemia não regresse”. Mas igualmente importante para o comissário que tem a pasta do Mercado Interno é trabalhar com os 27 “para uma reabertura segura”, incluindo das fronteiras, que permita ao sector do turismo sair da paragem total e do “rendimento zero” em que se encontra. “É extremamente importante começar a dar respostas aos empresários antes do verão”, dizo francês Thierry Breton em entrevista ao Expresso/SIC. Bruxelas prepara uma série de recomendações que deverão ser publicadas por volta do 13 de maio, mas as decisões estão nas mãos dos Estados-membros, que terão de se coordenar na aplicação das regras. E estas devem ter semelhanças de uns países para outros.

É que não são só os operadores que precisam de certezas, também os turistas precisam de saber com o que contam. “Já que fala dos turistas vindos do Norte para o Sul da Europa, espero que isso seja possível. Mas, para isso, precisamos de compreender os planos de todos os Estados-membros.” E conhecê-los “muito bem”. Sem uma comunicação clara das regras pelos diferentes Governos, a circulação será mais complicada, até porque em alguns casos uma viagem turística pode implicar a travessia de “três, quatro ou cinco países”. Também por isso, insiste na necessidade de “harmonização” das regras, que será feita com a ajuda da Comissão Europeia.

