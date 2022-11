Covid-19. Mercados emergentes sofrem com quebras cambiais e fuga de capitais

A geografia dos mais aflitos com o impacto económico da pandemia de covid-19 não se fica apenas pelos periféricos da zona euro, que têm monopolizado a atenção dos economistas do Hemisfério Norte.

Há um conjunto de economias emergentes que estão a preo­cupar os analistas em virtude da conjugação de várias crises, como já não se observava há imensas décadas. O Brasil é, nesse grupo, o de maior dimensão, conjugando uma derrocada de 28% do real com uma quebra de 5% do Produto Interno Bruto (PIB) e uma subida da dívida para 98% do PIB.

