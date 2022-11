Rolls-Royce prepara plano para despedir até 8 mil trabalhadores, o maior corte em 30 anos

A fabricante britânica de motores Rolls-Royce tem em marcha um plano de reestruturação que prevê o corte de 8 mil postos de trabalho, cerca de 15% do seu quadro de pessoal, avança esta sexta-feira o "Financial Times".



Fornecedora de referência de motores para a aviação, a Rolls-Royce já começou a sentir o impacto da crise provocada pela quebra no turismo e no negócio da aviação.

Este será o maior corte de pessoal da Rolls-Royce em mais de 30 anos, de acordo com o "Financial Times".



Segundo o jornal britânico o número final de despedimentos apenas deverá ficar fechado no final de maio.



As fontes citadas pelo "Financial Times" indicam que a magnitude do corte poderá ficar aquém dos 8 mil empregos, no âmbito de conversações com as estruturas sindicais, mas é provável que o impacto seja superior ao verificado depois do 11 de setembro, quando a Rolls-Royce despediu mais de 5 mil funcionários.

Nos últimos dias a Ryanair já anunciou que quer rescindir com 3 mil trabalhadores, 15% do quadro de pessoal, e a IAG indicou que pretende eliminar 12 mil dos 40 mil postos de trabalho na British Airways.