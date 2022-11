Pais já recorrem a babysitters virtuais para conseguir trabalhar em casa

O mundo, tal como o conhecíamos, mudou com a pandemia. Até nas coisas mais elementares, como a forma como cuidamos dos nossos filhos. A imposição de confinamento e isolamento social imposta na maioria dos países, como forma de conter a propagação da pandemia gerada pelo novo coronavírus, associada ao encerramento de escolas e empresas, deixou muitos pais sem rede de apoio e a braços com a tarefa desafiante de ser pais, professores e teletrabalhadores produtivos em simultâneo.

Ao longo do último mês e meio, milhões de profissionais têm sentido na pele a impossibilidade de trabalhar, acompanhar as exigências letivas das escolas que funcionam agora em ensino à distância, cuidar de crianças em idade pré-escolar e gerir todas as tarefas domésticas próprias de quem passou a estar em permanência em casa. Alguns encontraram uma forma de responder a este desafio. Estão a contratar babysitters virtuais para desenvolver atividades com os filhos, através de videochamada, enquanto trabalham.

O conceito surgiu há pouco mais de um mês nos Estados Unidos, promovido por plataformas como a Care.com ou a Sittercity, agregadores de serviços de apoio às famílias onde é possível contratar, entre outros, serviços de babysitting. Impedidas de continuar a exercer a sua atividade presencialmente, as babysitters começaram a adaptar a sua atividade para plataformas digitais e as empresas a treinar os seus profissionais de assistência à infância com técnicas para manter as crianças ocupadas através de videochamadas em tabelas e telemóveis.

Como funcionam as babysitters virtuais

Desde que estão em teletrabalho, os pais tornaram-se mais permissivos em relação à exposição das crianças a ecrãs. E a razão é somente uma: precisam de ter espaço para trabalhar e as crianças têm de estar ocupadas. E se por um lado pediatras e psicólogos defendem que não faz mal que se abram exceções a bem do equilíbrio entre as diferentes obrigações das famílias neste contexto, também acrescentam que uma exposição sem critério e sem atenção aos conteúdos é prejudicial.

Os serviços de babysitting virtuais surgiram para tentar apoiar esse equilíbrio. Não prescindem da presença de um adulto, e essa é a grande diferença face ao serviço que tradicionalmente conhecíamos, mas recorrem a plataformas de videoconferência como o Zoom, WhatsApp. Skype ou FaceTime para desenvolver atividades personalizadas com as crianças, libertando os pais para o trabalho. Atenção, não é um serviço que dure o dia inteiro. Funciona em ciclos de no máximo uma hora e, idealmente, só com crianças a partir dos três anos de idade.

A opção é polémica e levanta algumas questões entre os que defendem que a exposição das crianças aos ecrãs durante os primeiros anos de vida é prejudicial e o que destacam os múltiplos riscos que têm vindo a ser identificados em plataformas de videoconferência como a Zoom, utilizada pela maior parte dos profissionais que prestam estes serviços. Mas a necessidade de conciliação familiar e profissional não dá muitas opções aos pais. Os números demonstram-no. Numa entrevista recente à Forbes, Elizabeth Harz CEO da plataforma de recrutamento de babysitters, Sittercity, diz que a procura de serviços destas "amas" virtuais aumentou 700% entre março e abril e continua a aumentar.

Portugal já segue a tendência

Em Portugal, os números são diferentes, mas o serviço já ganha adeptos. E foi exatamente uma mãe em apuros quem teve a ideia. Joana Grácio é fundadora da Tox'Inn, uma empresa de organização de eventos e recrutamento para eventos. Mãe de dois filhos, foi obrigada a trabalhar a partir de casa e a coordenar as suas equipas remotamente. "Um desafio diário, quando se tem crianças a disputar permanentemente a nossa atenção", explica.

Realizar reuniões virtuais com clientes ou com a sua equipa era tarefa quase impossível. Começou procurar soluções e o projeto SOS Pais acabaria por surgir no início de abril depois de uma partida de ideias (e dificuldades) com os seus funcionários. A empresa tinha já na sua base de dados alguns profissionais que asseguravam o serviço em eventos e começou a desenvolver conteúdos lúdicos e educativos adaptados às várias faixas etárias. "O objetivo do serviço é apoiar os pais que se encontram em teletrabalho, com crianças em casa, e que precisam de ter aquela uma hora disponível para uma reunião ou uma chamada inadiável. Apoiar a produtividade dos pais".

O SOS Pais tem monitores que estão disponíveis para desenvolver jogos e atividades ou trabalhar conteúdos com as crianças através de videochamada. O serviço tem um custo de quatro a cinco euros e funciona em ciclos de uma hora e numa lógica de um monitor para uma criança, "no máximo duas se forem crianças que se conheçam", explica Joana Grácio. Ainda é cedo para fazer um balanço da aceitação do projeto em Portugal, mas a empresária garante que já tem famílias a subscrever o serviço numa lógica semanal, uma a duas vezes por semana.

"Há uma maior concentração da procura no período da manhã, naquela altura em que os pais têm de fazer o arranque para o dia de trabalho e precisam daquela uma hora em que têm de estar mais libertos". As sessões estão direcionadas para crianças a partir dos três anos e, garante, "não se pretende que sejam ciclos longos de atividade, mas sessões de curta duração". O objetivo, reforça, "é, em tempos excepcionais, dar aos pais ferramentas também excepcionais que os possam apoiar".

Em Portugal, a pandemia colocou quase metade dos profissionais a trabalhar a partir de casa revela uma sondagem recente da Pitagórica conduzida para a TSF e o Jornal de Notícias. O Governo já anunciou que o teletrabalho é para manter ainda durante o mês de maio e que será progressivamente levantado ao longo de junho. O objetivo de Joana Grácia é dar continuidade aos projeto num cenário pós-pandemia, adaptando às exigências das famílias e a empresária á estuda opções.