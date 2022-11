Máximo 10 pessoas, horários cruzados, provadores de roupa em mínimos. As regras de desconfinamento para o comércio local

Cabeleireiros, livrarias e lojas de roupa vão reabrir na próxima semana mas com regras. Deve ser assegurada uma distância mínima de dois metros entre as pessoas e, no caso dos cabeleireiros e similares, o atendimento deve ser por marcação. Máquinas para pagamento automático, equipamentos, objetos, superfícies, produtos e utensílios de “contacto direto com os clientes” devem ser desinfetados após cada utilização. Se encontrar alguns provadores fechados nas lojas de roupa, não estranhe. Essa é também uma das medidas que faz parte do plano de desconfinamento do Governo.

