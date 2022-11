Grupo NAU vai reabrir em junho quatro hotéis no Algarve e um no Alentejo

Aos poucos, os hotéis querem voltar à atividade e já numa perspetiva de compôr o verão, lidando com as restrições da pandemia da Covid-19. No caso do grupo NAU, estão previstas as reaberturas de quatro hotéis no Algarve a partir da segunda quinzena de junho, além do resort Lago Montargil no Alentejo. "Com as reservas que temos em carteira e que ainda não foram canceladas, temos com certeza reservas suficientes para justificar a abertura destas unidades", garante Mário Ferreira, CEO do grupo.No Algarve, as primeiras unidades que o grupo vai reabrir são o Vila Lagoas nos Salgados e o Salema Beach Village. "São alojamentos de 'self catering', com moradias e apartamentos, e acreditamos que vai ser uma tipologia muito procurada porque evita contacto social, as pessoas podem cozinhar no local e têm maior privacidade", explica Mário Ferreira.

