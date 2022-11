Gasolina deverá ter a primeira subida em dois meses já na próxima semana

O preço de venda ao público da gasolina deverá ficar mais caro cerca de um cêntimo por litro na próxima semana, naquela que será a primeira subida deste combustível nos últimos dois meses. A última vez que o preço médio da gasolina tinha aumentado em Portugal foi a 2 de março, encarecendo pouco menos de um cêntimo face à semana anterior.

Segundo uma fonte do mercado petrolífero ouvida pelo Expresso, embora a gasolina deva ser atualizada em alta na próxima segunda-feira, o gasóleo deverá ver o seu preço baixar ligeiramente, pouco menos de um cêntimo por litro.

A atualização em alta da gasolina reflete a subida da cotação internacional deste refinado esta semana, acompanhando a tendência de valorização que o petróleo também registou. O gasóleo, embora também tenha subido nos últimos dias, manteve esta semana uma cotação média ainda inferior à da semana anterior.

Depois da queda histórica para preços negativos no WTI (West Texas Intermediate, referência nos Estados Unidos da América), o crude tem vindo a recuperar. Esta sexta-feira, o WTI está a negociar em torno dos 19 dólares por barril, com uma valorização ligeira de 2%, ao passo que o “brent”, que é a referência para os mercados europeus (incluindo Portugal), negoceia na casa dos 26 dólares por barril, com uma desvalorização diária inferior a 1%.

Vale a pena lembrar que o “brent” alcançou a 21 de abril uma cotação de fecho de 19,3 dólares por barril e que esta semana começou a negociar nos 19,9 dólares, acabando por valorizar ao longo dos últimos dias.

O preço de venda ao público da gasolina começou a descer no início de março, reflexo da queda das cotações internacionais associada à descida da procura global de petróleo. Nos últimos dois meses a gasolina caiu mais de 17%, com o preço de venda ao público a descer mais de 26 cêntimos por litro, de 1,508 euros no início de março para 1,245 euros por litro esta semana.

O preço do gasóleo desceu quase 16% no mesmo período, ou 21 cêntimos por litro, de 1,366 euros para 1,154 euros.

As últimas estatísticas apontam para uma queda de dois dígitos do consumo de combustíveis rodoviários em março. A procura de gasóleo baixou 12,3% em termos homólogos e a gasolina teve uma quebra de 20,9%. A Apetro – Associação das Empresas Petrolíferas estima que em abril a queda tenha sido sensivelmente o dobro, já que em março o consumo apenas afundou na segunda quinzena, com as medidas de confinamento.