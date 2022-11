Covid-19. Como os vários sectores se estão a preparar para a reabertura da economia

Nas lojas de rua, como no retalho especializado, a prioridade é abrir a porta assim que as regras de segurança o permitam, de acordo com as indicações das autoridades. E, independentemente do tamanho das lojas e do calendário imposto, todos assumem estar prontos para retomar as vendas, apesar das dúvidas sobre o nível da procura e a rentabilidade do negócio. “Entre estar fechado, sem vender nada, ou a trabalhar, mesmo de forma limitada, faturando alguma coisa, só podemos escolher trabalhar”, diz Joel Azevedo, da Associação de Comerciantes do Porto. “Já temos muitas despesas fixas mesmo parados, por isso a escolha é fácil. É abrir portas para ir escoando stocks, mesmo admitindo que este será um ano perdido em termos de rentabilidade para a generalidade do sector”, assume Domingues Esteves, diretor-geral ibérico da C&A. A expectativa é, assim, contribuir para um regresso gradual à normalidade, mas também contar com apoios do Estado nesta nova fase, que se anuncia difícil e com custos acrescidos decorrentes das medidas de higiene e segurança e da própria reorganização das lojas. E é poder usar e abusar de promoções, com ou sem selo de segurança.

Como não fechou e manteve a atividade, ainda que com limitações, o sector de construção e obras públicas está mais do que pronto para a previsível reabertura da economia. E, por ironia do destino, o regresso de muitos trabalhadores a Portugal devido à pandemia colmatou a falta de mão de obra especializada, que foi um dos principais problemas dos últimos anos. “O único receio é que, como o sector não induz procura, ela venha a faltar”, diz Ricardo Gomes, presidente da Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (AECOPS). O motor da atividade nos últimos anos tem sido a construção civil — edifícios, hotelaria —, onde as obras que já estão em execução continuam a evoluir. “Porém, é natural que os projetos que iriam começar agora sofram uma pausa. As decisões individuais de compra ou de investimento estão tolhidas pelo medo”, salientou. Ricardo Gomes insiste que é preciso substituir esta falha com o investimento público, tão ausente nos últimos anos. “Não é mais dinheiro, mas sim cumprir os investimentos já aprovados. Há uma almofada de €1000 milhões de concursos realizados mas que nunca foram adjudicados”, diz. “É urgente que o Governo acelere os investimentos do Portugal 2020 e do 2030. É daí que virá a procura.” Depois de mais de €1000 milhões em março, o lançamento de concursos públicos caiu para €46 milhões em abril.

