Trabalhadores do Hospital da Cruz Vermelha em “rutura total” com o presidente Francisco George

A ‘guerra’ entre os profissionais que trabalham no Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa (HCVP) e Francisco George, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) e presidente desta unidade de saúde, subiu mais um degrau e atingiu “um ponto de rutura total”.

Quem o diz são os signatários de uma carta – entre médicos, enfermeiros, técnicos, administrativos e auxiliares de ação médica e outros colaboradores – a denunciar a diversas autoridades que o hospital tem sido mal gerido nos últimos anos e que há “desconfiança” em relação a Francisco George.

Trata-se de uma segunda missiva que foi esta quarta-feira encaminhada ao Presidente da República, presidente da Assembleia da República, primeiro-ministro, ministro de Estado e das Finanças, ministro da Defesa Nacional e ministra da Saúde. O mesmo aconteceu com uma primeira carta que foi enviada no início de abril, que teve cerca de 350 assinaturas – em relação a esta última denúncia a recolha de signatários ainda está a decorrer, segundo uma fonte dos trabalhadores do HCVP.

Perante a manutenção da situação no HCVP, os profissionais resolveram endereçar uma nova denúncia, na expectativa de que algo seja feito, explica ao Expresso fonte dos trabalhadores.

Contactado pelo Expresso, o ex-diretor-geral da Saúde Francisco George, é perentório ao afirmar que “não recebi nenhuma carta. Falo todos os dias com os meus colegas e não tenho conhecimento dessa carta”. Por isso, o presidente da CVP sustenta que não pode “formular qualquer comentário sobre uma coisa que não sei se existe”, acrescentando que “as pessoas são livres de escrever o que quiserem, mas não vou comentar aquilo que não li”.

Na missiva a que o Expresso teve acesso é dito que “o relacionamento entre o corpo clínico e administrativo do hospital e o Dr. Francisco George atingiu um ponto de total rutura” e que “está instalada uma situação de instabilidade que torna inviável o nosso propósito de recuperar e resgatar a Instituição do dano criado diretamente pelo Dr. Francisco George e por parte da equipa por ele nomeada”. Os signatários sustentam ainda que as contas dos últimos exercícios são um “desastre” e que refletem “uma situação nunca antes vivida neste hospital”.

O HCVP é gerido através de uma sociedade anónima de direito privado detida em 54,97% pela CVP e em 45% pelo Estado, através da Parpública, sendo que o (ínfimo) restante capital está nas mãos de privados (médicos).

A venda da gestão do HCVP à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem estado em cima da mesa e (quase) dada como concluída. A este respeito, os signatários mencionam que estranham “que estando iminente a venda das ações da Cruz Vermelha Portuguesa à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, conforme informações reiteradas do Dr. Francisco George, se vá proceder na Assembleia Geral (AG) convocada para dia 11 de Maio de 2020 à eleição de administradores representantes do acionista Cruz Vermelha Portuguesa". A respeito desta AG, Francisco George, diz que havendo lugares vagos na administração as eleições são “um procedimento normal”.

Sobre as contas da instituição relativas ao ano passado, Francisco George não avança números, apenas diz que “serão submetidas e aprovadas” na AG marcada para maio. No relatório e contas de 2018 da Parpública é referido que o HCVP teve prejuízos de 203 mil euros.

Recorde-se que no final de 2019, a Parpública injetou dois milhões de euros no HCP para dar resposta a problemas de tesouraria, entre os quais o pagamento de salários.