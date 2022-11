Grupo Mello encolhe, mas abate dívida e prepara a 5ª geração

Fechou-se esta semana aquele que promete ser o maior negócio do ano, a venda da Brisa — uma operação que marca o fim do controlo da concessionária de autoestradas pelo Grupo José de Mello, mas que lhe garante o músculo necessário para prosseguir os negócios da família na quinta geração. O grupo liderado por Vasco de Mello passa a concentrar-se mais nas áreas da saúde — onde ocupa um lugar cimeiro, com a marca septuagenária CUF —, e dos químicos. Mantendo negócios que são mais prestígio e paixão do que faturação, como é o caso dos vinhos, o Monte da Ravasqueira.

A venda da Brisa foi um bom negócio. Vasco de Mello sublinhou mesmo tratar-se de “um sinal de confiança na economia portuguesa”. Feito no meio de um cenário de enorme incerteza, mostra o quão atrativa é a Brisa, que até maio de 2019, e desde a sua saída de bolsa, em 2013, tinha permitido à José de Mello encaixar mais de €2,5 mil milhões. O grupo não sai totalmente da concessionária, pois fica com uma participação minoritária de 17%, o que não lhe permitirá pilotar um negócio conhecido pelas suas rendas garantidas, e que nesta fase não exige um grande investimento. O país perde o controlo de uma das poucas grandes empresas que ainda estava em mãos portuguesas.

