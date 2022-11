Conta do IMI vai estar a pagamento sem descontos nem adiamentos

Inicia-se amanhã, dia 1 de maio, o prazo para pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) já que o calendário não foi prorrogado como aconteceu com outros impostos, no âmbito das medidas de apoio para auxiliar as atividades mais afetadas pelo impacto da pandemia de covid-19. Aliás, o adiamento do IMI foi amplamente pedido, sem sucesso, por várias associações empresariais que representam, por exemplo, os sectores da restauração, hotéis e donos de centros comerciais.

