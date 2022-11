Juros em alta depois da Fitch cortar rating de Itália para perto de “lixo”

Os juros (yields) das obrigações italianas estão em alta na abertura do mercado secundário da dívida esta quarta-feira. Depois de terem fechado na terça-feira em 1,735%, abriram agora em alta, para mais de 1,8%.

Contudo, a subida não está a contagiar outros periféricos do euro, como Espanha e Portugal.

A pressão sobre os juros transalpinos surge depois da agência de notação Fitch ter, de surpresa, cortado o rating da dívida italiana de longo prazo para BBB-, apenas um nível acima de dívida especulativa, vulgo 'lixo financeiro'. A decisão foi comunicada já depois dos mercados financeiros terem encerrado na terça-feira.

A notação anterior era similar à portuguesa, situando-se em BBB. No entanto, registava uma perspetiva (outlook) negativa, o que antecipava a possibilidade de um corte.

A decisão inicial da Fitch era inclusive para uma desgraduação do rating italiano para 'lixo', mas informação adicional do governo de Giuseppe Conte, que apelou dessa ação, levou ao recuo do movimento inicial.

O quadro macroeconómico e as finanças públicas transalpinas continuam a revelar uma tendência negativa, segundo a Fitch. A situação poderia ser pior se o Banco Central Europeu não tivesse colocado em marcha o programa especial de compras anti-pandemia, cuja dimensão e flexibilidade permitirá "reduzir os riscos de financiamento" da dívida italiana em 2020, segundo a Fitch.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que as necessidades de financiamento do orçamento italiano em 2020 atinjam 28,3% do Produto Interno Bruto, o nível mais elevado em toda a zona euro.

A política monetária expansionista do BCE - permitindo aos juros da dívida estarem historicamente baixos - tem, no entanto, um aspeto negativo, no entender da agência de notação: "Yields baixas [no mercado da dívida] por um período longo reduzirão os incentivos para futuros governos tornarem prioridade política a redução da dívida e as reformas estruturais".

Ainda na semana passada, a S&P tinha decidido não mexer na notação italiana (deixando-a em BBB ainda que com perspetiva negativa), e a Moody's tinha sublinhado, em comunicado, que não era altura de alterar a notação. Para esta última agência, o agravamento do défice e da dívida era temporário provocado pela pandemia da covid-19, e os custos de financiamento continuavam baixos.