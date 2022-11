Covid-19. Pandemia impede INE de fazer contas ao desemprego de março. Em fevereiro estava a descer

Era esperado que o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgasse hoje uma primeira estimativa do desemprego no mês de março. Os dados, ainda que provisórios, permitiram uma primeira análise real ao impacto do novo coronavírus no desemprego. Mas tal não aconteceu. A pandemia colocou em causa o processo de recolha de informação, que agora decorre apenas por telefone, e o organismo de estatística não viu reunidas as condições para avançar uma estimativa fidedigna. Os dados hoje divulgados confirmam apenas uma revisão em baixa do desemprego em fevereiro para os 6,4%, menos 0,1 pontos percentuais do que a previsão inicialmente avançada.

Antes da covid-19 o desemprego nacional estava a descer, como comprovam os números. Depois da pandemia, continuam a não ser possível fazer contas. A estatística hoje divulgada surpreendeu os analistas que esperavam uma previsão para o desemprego de março, o primeiro mês onde os efeitos da imposição de confinamento aos portugueses e da suspensão temporária de algumas atividades já seriam notórios, mas ela não chegou. O INE justifica: "estas estimativas requeriam que se introduzissem, ainda que parcialmente, observações já respeitantes ao mês de abril. Neste mês, a recolha de informação através de contactos presenciais cessou, passando a sua obtenção a basear-se exclusivamente em entrevistas telefónicas cujo tratamento estatístico está em curso".

Uma limitação que estender-se à divulgação dos resultados desemprego para o primeiro trimestre do ano, prevista para a próxima semana, a 6 de maio. Ao Expresso fonte do INE garantiu que ainda não está nenhuma alteração prevista, mantendo-se o calendário.

Desemprego estava a descer antes da pandemia

Em fevereiro, a taxa de desempregou ficou nos 6,4%. São menos 0,4 p.p. do que em janeiro e menos 0,1 p.p. do que em fevereiro de 2019. Na síntese hoje divulgada o INE sublinha que a taxa constitui uma revisão em baixa de 0,1 pontos percentuais face à estimativa inicialmente avançada. A população desempregada era, no segundo mês do ano, 331,6 mil pessoas. O número corresponde a uma diminuição de 5,8% (20,4 mil) em relação a janeiro de 2020 e de 1,4% (4,6 mil) em relação ao período homólogo.

Os dados disponíveis até ao momento mostram que o cenário se vai inverter. A informação estatística divulgada na passada semana pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), aponta para um aumento do desemprego registado de quase 9% durante o mês de março e os indicadores que têm vindo a ser divulgados pelo Governo, através do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho dão conta que o número de desempregados registados em abril já se aproxima dos 380 mil, só em território continental. Um valor cada vez mais próximo dos 391 mil desempregados registados em 2009, na última crise.