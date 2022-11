Valor dos reembolsos de IRS de 2020 são em média 10% mais baixos do que no ano passado

As famílias portuguesas vão receber em média este ano reembolsos do IRS 10% mais baixos do que em 2019, avança o “Jornal de Negócios” esta terça-feira.

Era expectável que 2020 trouxesse reembolsos mais baixos aos contribuintes, devido à aproximação das tabelas de retenção na fonte aos escalões do ano passado. De acordo com simulações da Deloitte para o jornal, as perdas nos reembolsos são generalizadas, mas mais acentuadas para quem tem rendimentos mais elevados.

Um exemplo: um contribuinte solteiro com rendimentos anuais de 42 mil euros (3.000 euros por mês) irá receber 1.104 euros de reembolso este ano, menos 168 euros do que no ano passado (menos 13%).

“Sem surpresa, os reembolsos serão mais baixos em 2020, uma vez que em 2019 não houve alteração das taxas finais de IRS, mas houve uma redução das taxas de retenção na fonte mensais”, disse Luís Leon, da Deloitte, ao “Negócios”.

Desde o início da campanha do IRS, foram submetidas quase 2,6 milhões de declarações e há contribuintes que já receberam reembolso, garantiu ao “Negócios” fonte do Ministério das Finanças.